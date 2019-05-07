Рейтинг американского президента Дональда Трампа поднялся до 46%, что стало максимальным показателем за всю историю его правления. Об этом сообщили исследователи института Гэллапа, которые провели опрос среди американцев.

Отмечается, что в исследовании, которое проводилось с 17 по 30 апреля, принимали участие 1024 респондента. Так, среди приверженцев Республиканской партии США, одобрение президента достигло 91%, а среди тех, кто поддерживает Демократическую партию - 12%. Кроме того, еще 37% американцев, которые не поддерживают ни одну из партий, одобрили методы правления Трампа.

В среднем рейтинг популярности американского лидера составляет 40%. Наиболее низкие показатели - 35% - были зафиксированы в 2017 году. Также он три раза поднимался до прошлого рекорда - 45%, в последний раз это случилось в прошлом месяце.

Несмотря на то, что за такой же период рейтинг предыдущего президента США Барака Обамы составлял 44 процента, в среднем президентов США поддерживали 54% населения. При этом Трамп оказался первым главой страны, чей рейтинг одобрения ни разу не поднимался выше 50%.

В феврале 2018 года институт Boise назвал действующего главу государства самым непопулярным президентом за всю историю США.

Ранее сообщалось, что Рейтинг Трампа рекордно вырос впервые со дня его вступления в должность президента США.