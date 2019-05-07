Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила о том, что двое херсонских рыбаков, удерживаемых в аннексированном Крыму с сентября 2018 года, освобождены и направляются домой.

"Только что разговаривала по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - говорится на фб-странице Денисовой 7 мая.

В сентябре 2018 российские пограничники задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района. Рыбаки - жители села Стрелковое (Херсонская обл.). В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что рыбаки попали на территорию аннексированного Крыма из-за проблем с двигателем лодки.

Скриншот: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", под Киевом четверо рыбаков подорвались на тротиле. В марте мы писали о том, что на Каменском водохранилище нашли тело одного из пропавших рыбаков.

Напомним, что в Киеве две подружки рухнули под лед, когда вышли на озеро ради селфи.