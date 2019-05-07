На 9 мая в Киеве на время проведения памятных торжественных мероприятий будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В четверг, 9 мая, с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины", - сказано в сообщении.

В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутышев, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Также сообщалось, что в Киеве во время массовых акций 8-9 мая порядок будут обеспечивать до 2 тыс. правоохранителей. Все они будут работать в усиленном режиме.

Отметим, что в Украине, начиная с 2016 года, 9 мая официально отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник был установлен на смену советскому Дню победы, который отмечался как во времена СССР, так и после независимости Украины вплоть до 2015 года.

Параллельно с ним в стране празднуют День памяти и примирения, который отмечается в годовщину капитуляции нацистской Германии - 8 мая.

Согласно указу президента, целью этого памятного дня является "достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения уважения всем борцам против нацизма".

Ранее сообщалось, что в полиции назвали число украинцев, которые примут участие в праздновании Дня Победы.

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