У новоизбранного президента Владимира Зеленского появился официальный Twitter-аккаунт. Об этом 7 мая сообщила Команда Зеленского.

"Теперь вы можете следить за быстрыми новостями в социальной сети Twitter не только по Команде Зеленского, но и лично с новоизбранным Президентом Украины. Присоединяйтесь! Все будет хорошо на все 100%!", - говорится в сообщении Команды Зе! в Telegram.

На странице Зеленского twitter.com/ZelenskyyUa уже есть несколько сообщений. Первым размещено приветствие на двух языках - украинском и английском: "Привет, Украина! Привет, Мир! Это - мой официальный твиттер".

А вторая новость посвящена встрече нового президента с главой греко-католиков Украины. "Вчера встретился с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. Одна из тем обсуждения, как и на предыдущих встречах с лидерами различных конфессий, это объединение всех украинцев независимо от вероисповедания и взглядов", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, что Зеленский рассказал еврокомиссару, чем займется на посту президента.