После допросов пилотов сгоревшего самолета Superjet следователи пришли к выводу об ошибках экипажа. Сообщается, что после приземления в аэропорту Шереметьево пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине было открыто окно. Это могло косвенно повлиять на распространение огня, передает РБК.

В Следственном комитете сообщили, что летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. "Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно", - рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил он. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки - "двигатели работали до того момента, пока их не потушили", - рассказал источник. Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку после авиакатастрофы в Шереметьево. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании.

"Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании", - рассказал источник, близкий к ведомству. За подготовку летного состава отвечает заместитель генерального директора Игорь Чалик.

По словам собеседника, проверяющих из Росавиации прежде всего интересует, проходил ли экипаж сгоревшего судна подготовку в учебном центре и соответствует ли эта подготовка установленным нормам. По его словам, при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся Superjet во время рейса Москва - Мурманск.

"Зачастую в авиакомпаниях летчики проходят такую подготовку не в полном объеме", - отмечает собеседник. Он предполагает, что первая информация об инциденте говорит о том, что у экипажа не было навыков по отработке вывода воздушного судна из сложного пространственного положения.

Источник отметил, что командир самолета 43-летний Денис Евдокимов имеет 1500 часов налета на SSJ. У второго пилота 36-летнего Максима Кузнецова 600 часов налета на Superjet. "Экипаж в обязательном порядке отрабатывает такие ситуации на тренажере", - сказал он.

Проверяющие из Росавиации также изучают документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов. "За трое суток, предшествовавших инциденту в Шереметьево, Евдокимов совершил три рейса и провел в воздухе десять часов", - рассказал собеседник, близкий к ведомству. "У пилота до выполнения рейса было два дня отдыха", - сообщили в "Аэрофлоте".

Авиакатастрофа Superjet 100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Экипаж самолета запросил возвращение в "Шереметьево" после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке он загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата.

Как сообщала "Страна", большинство спасшихся из пылающего самолета Superjet сидели в первых рядах.

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