ВАКС избрал судью Крука заместителем Танасевич и утвердил шестерых следственных судей
Заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран судья Евгений Крук, передает Интерфакс-Украина.
По информации агентства, во время собрания судей ВАКС во вторник, 7 мая, путем тайного голосования на пост заместителя главы суда был избран Крук. За его кандидатуру проголосовали 22 судьи, а за второго претендента - Виктора Маслова - 14 судей.
Крук родился в 1982 году. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Начиная с 2006 года Крук занимался адвокатской деятельностью и работал в адвокатском объединении "Ситнюк и партнеры".
Фото: Facebook/Yevgen Kruk
Также собрание судей новосозданного суда утвердило шестерых следственных судей, полномочия которых завершатся через год.
Ранее "Страна" писала, что судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 7 мая путем тайного голосования избрали председателем суда Елену Танасевич.
Отметим, что председатель и заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда - это единственные административные должности в ВАКС, кандидаты на которых избираются сегодня.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда начнет работу Высший антикоррупционный суд.
Также мы писали, что главу Высшего антикоррупционного суда Украины не смогли избрать с двух попыток.