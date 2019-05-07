Заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран судья Евгений Крук, передает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, во время собрания судей ВАКС во вторник, 7 мая, путем тайного голосования на пост заместителя главы суда был избран Крук. За его кандидатуру проголосовали 22 судьи, а за второго претендента - Виктора Маслова - 14 судей.

Крук родился в 1982 году. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Начиная с 2006 года Крук занимался адвокатской деятельностью и работал в адвокатском объединении "Ситнюк и партнеры".

Фото: Facebook/Yevgen Kruk

Также собрание судей новосозданного суда утвердило шестерых следственных судей, полномочия которых завершатся через год.

Ранее "Страна" писала, что судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 7 мая путем тайного голосования избрали председателем суда Елену Танасевич.

Отметим, что председатель и заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда - это единственные административные должности в ВАКС, кандидаты на которых избираются сегодня.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда начнет работу Высший антикоррупционный суд.

Также мы писали, что главу Высшего антикоррупционного суда Украины не смогли избрать с двух попыток.