Во вторник, 7 мая, в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвалась граната, в результате один человек погиб, трое, в том числе патрульный полицейский, получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел во вторник в 15:54 на ул.Лермонтова в городе Марганце. По информации правоохранителей, в результате взрыва погиб человек. "Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, что под Днепром разгуливал студент с гранатами и тротиловыми шашками в рюкзаке.

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