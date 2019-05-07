Президент Академии украинской прессы, член НСЖУ Валерий Иванов, у которого в доме проводят обыск, рассказал, какая на самом деле причина обысков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, обыски связаны с деятельностью его сына, который с группой журналистов провел расследование персон, которые подавались на конкурс в ГБР. "В ходе этого расследования выяснилось, что один из них – некий Шевцов – очень и очень богатый человек. Это было опубликовано в интернете", - пишет Иванов.

В результате вместо объяснений источников доходов сотрудника полиции, уточняет Иванов, было возбуждено уголовного дела против его сына.

"Ему инкриминировалось не просто вмешательство в личную жизнь Шевцова, а участие в каком-то заговоре против него. По-видимому, следствие поняло бесперспективность попыток привязать сына к уголовщине, и сотрудники полиции начали давление на меня с женой как родителей Дениса!" - говорит журналист.

Далее, как утверждает Иванов, по ходатайству следствия Печерский суд вынес решение об аресте счетов ФОП, на которые поступали деньги только от иностранных структур.

В свете этих событий Иванов считает, что своими преступными действиями следователи пытаются просто заставить сына пойти на сделку с ними и самосговор.

Ранее в НСЖУ сообщили, что за четыре месяца в Украине 23 раза нападали на журналистов.