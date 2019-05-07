Во вторник, 7 мая Памела Андерсон и главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнcсон посетили заключенного Джулиана Ассанжа. Об этом передает МК со ссылкой на британские СМИ.

"Он хороший человек и выдающаяся личность. Я люблю его и не могу представить, через что он прошел", - сказала Памела Андерсон. Она отметила, что Джулиан никогда не совершал насилия и не заслуживает быть в тюрьме.

"Я потрясен тем, что моего друга - интеллектуала, человека, который занимался публикациями и журналистикой и своей работой изменил мир журналистики, - сейчас держат в тюрьме особо строгого режима, где он вынужден 23 часа в сутки проводить в камере. У него есть всего полчаса на прогулку, если позволяет погода, и полчаса на всё остальное", - сообщил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он добавил сегодняшнее посещение наложило неприятный отпечаток на его восприятие британского общества.

Фото: twitter.com/pamfoundation

Как сообщала "Страна", в Британии приговорили Ассанжа к 50 неделям тюрьмы. Отец Ассанжа уверен, что власти Эквадора обменяли свободу его сына на кредит МВФ.

Напомним, что тысячи электронных сообщений Клинтон, опубликованные Wikileaks, не были взломаны, а были официально получены в Госдепе США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года.