В Верховной Раде появилось еще одно постановление об инаугурации. Народный депутат от "Удара" Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте документ - вступление в должность президента Владимира Зеленского должна состояться в два этапа, окончательно глава государства сможет присягнуть народу 3 июня. Об этом сказано в проекте постановления Верховной Рады на сайте парламента.

Согласно предложению Каплина, первый этап инаугурации должен пройти 19 мая в парламенте. Второй этап, протокольный, с участием иностранных гостей - состоится 3 июня на НСК "Олимпийский" или во Дворце Украина.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Ранее внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного вступлению в должность Владимира Зеленского. Нардеп предложил провести инаугурацию новоизбранного президента в понедельник, 20 мая.

Напомним, что Луценко заявил, что Зеленский может распустить Верховную Раду и после 28 мая.

Также мы писали о том, что появилось видео, на котором Зеленский объяснил журналистам, как депутаты не дают ему стать президентом.