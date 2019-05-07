Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного вступлению в должность Владимира Зеленского. Нардеп предложил провести инаугурацию новоизбранного президента в понедельник, 20 мая.

Проект постановления №10270-2 зарегистрирован во вторник, 7 мая. Его текст пока не опубликован, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского – с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днем памяти жертв политических репрессий", - рассказал Куприй в комментарии Интерфакс-Украина.

Таким образом, это уже третий проект постановления об инаугурации Зеленского. Ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений №10270 и №10270-1, которыми предложили провести инаугурацию 19 мая.

Согласно законодательству Украины, торжественное заседание Рады, на котором новоизбранный президент Украины принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", Луценко заявил, что Зеленский может распустить Верховную Раду и после 28 мая.

Напомним, что Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" разбиралась, почему Рада затягивает инаугурацию Владимира Зеленского.