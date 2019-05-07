Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи в Чигиринском районе Черкасской области. Об этом написал сам дипломат в Twitter.

"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня). Спасибо Руслану из деревни Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей колеи", - написал посол.

Фото: twitter.com/WaschukCanUA

Ранее "Страна" рассказывала, как хакеры взломали сайт госагентства и пожаловались на дороги.

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