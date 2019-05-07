Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 7 мая путем тайного голосования избрали председателем суда Елену Танасевич. Об этом сообщает в Facebook Фундация DEJURE.

Отмечается, что голосование проходило методом тайного голосования в несколько этапов, так ка после первого и повторного голосования ни один из трех кандидатов не набрал нужное количество голосов.

Во время первой попытки, кроме Танасевич, кандидатами на главу Высшего антикоррупционного суда были уже бывший судья Апелляционного суда Львовской области Олег Павлишин и адвокат семей Небесной Сотни Маркиян Галабала, который выбыл после первого тайного голосования, так как набрал наименьшее количество голосов. Во втором туре голосования конкуренткой Елены Танасевич была теперь уже экс-судья Жмеринского горрайонного суда Ольга Саландяк.

Председатель и заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда - единственные административные должности в ВАКС, кандидаты на которых сегожня должны быть избраны.

Ранее Елена Танасевич была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она приняла присягу судьи в 2012 году. По данным декларации за 2017 год, судья за год получила 220 тыс. грн, а ее муж-бизнесмен - миллион. Семья Танасевич живет в Харькове, где имеет квартиру и семь земельных участков. Судья, по данным декларации, ездит на автомобиле Peugeot 107. Отмечается, что Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционного суда.







Фото: facebook.com/dejurefoundation

Елена Танасевич. Фото: nbnews.com.ua

Напомним, что стало известно, когда начнет работу Высший антикоррупционный суд.

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