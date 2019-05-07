На следующий день после памятных событий на Куликовом поле в Одессе вандалы сожгли памятные таблички и цветы. Об этом пишет местное издание "Таймер".

2 мая, в пятилетнюю годовщину массовой гибели одесситов в Доме профсоюзов, в течение всего дня горожане несли туда гвоздики, сирень, тюльпаны и розы в память о погибших. Однако уже к 7:00 следующего дня цветов и лампадок на земле у здания уже не было. Остались лишь памятные таблички и немного цветов на ограде. Их и сожгли неизвестные.

Фото: timer-odessa.net

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе провокатор на глазах полиции хамил чешскому журналисту, снимавшему траурную акцию 2 мая.

Еще мы писали, что после событий 2 мая в Одессе четырем экс-чиновникам МВД объявили "пидозры".