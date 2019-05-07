В селе Гречковка Смелянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли навестить могилы своих покойных родственников на сельском кладбище, недалеко от его территории приземлился вертолет.

По словам очевидцев, из вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила женщина пожилого возраста. Об этом сообщает ck.oblast.online.

Местные жители публикуют фотографии вертолета в социальных сетях. По сообщению автора одной из публикаций, пилот вертолета сообщил, что заказчиком рейса точно был не политик.

Видео: youtube.com/18000

Как сообщала "Страна", в украинских парках и скверах хотят разрешить биозахоронения, развить кремацию и ввести подзахоронения.

Напомним, что украинцев призвали не нести на кладбища цветы и венки из пластика.