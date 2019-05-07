В сети появилось видео как украинский политик, глава "Народного фронта" Арсений Яценюк делает упражнение на шаре в тренажерном зале. Запись выложила на своей странице в Facebook юрист Елена Лукаш.

"Физкульт привет!" - подписала видео Лукаш. Отметим, что политик на записи выглядит более чем стройным

Видео: facebook.com

Пользователи соцсети с юмором отнеслись к этой публикации. "Это новое упражнение какое-то?Денежек у бедного,наверное,нет на персонального тренера", "Это он качает ягодицу, готовится на лагеря", "Яйца надо насиживать, а не катать!" - пишут читатели поста.

Напомним, что ГБР расследует дело о сдаче Крыма и госизмене Яценюка, Турчинова, Луценко и других.

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