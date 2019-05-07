Во вторник, 7 мая, суд изменил меру пресечения юристу Денису Гордееву, который обвиняется в убийстве сотрудника офицера СБУ Виктора Мандзика в 2015 году в Волновахе Донецкой области. Об этом "Стране" сообщил адвокат Гордеева Евгений Солодко.

Денис Гордеев был выпущен на свободу, сторона защиты утверждает, что намерена разобраться и в других деталях этого дела.

"Мера пресечения изменена. Нашу позицию о том, что нельзя пять лет держать в тюрьме человека, суд поддержал. В других деталях дела будем разбираться дальше", - сообщил Евгений Солодко.

Отметим, что Дениса Гордеева в составе группы лиц правоохранители обвиняют в убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика на блокпосту в Волновахе Донецкой области 21 марта 2015 года. По версии следствия, в Мандзика стреляли, когда он пытался задержать фуры с контрабандой, которые пытались переправить на неподконтрольную Украине территорию. Именно "Адвокату" (прозвище Гордеева) следствие инкриминирует совершение фатального выстрела в СБУшника. Сам он настаивает на том, что Мандзика не убивал, а на самом деле пытался противодействовать контрабанде, пособничство которой осуществляли силовики. С 2015 года Гордеев находился под стражей.

Отметим, что в 2015 году Петр Порошенко назвал Дениса Гордеева "циничным бандерой".

"Циничные бандеры, бандиты, в милитарной форме с оружием в руках. Грабили украинцев, тайно убивали их. И Виктор не побоялся стать на их пути", - сказал он про убийц СБУшника. Отметим, что президент, вероятнее всего, имел в виду выражение "циничные бандиты".

Скриншот: Facebook/ Евгений Солодко

Денис Гордеев. Фото: Евгений Солодко

Фото: Евгений Солодко

Напомним, за убийство полицейского в Барышевке задержаны двое подозреваемых.

Также мы писали, что в полиции связывают убийство майора под Киевом с его профессиональной деятельностью.