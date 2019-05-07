Киевляне приносят цветы под посольство Российской Федерации в честь памяти и скорби по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, передает УНН.

Сейчас на парапете посольства РФ возложено около 20 букетов. Некоторые цветы перевязанные черной лентой. Киевляне поставили две иконы и оставили лист бумаги с надписью "Скорбим 05.05.2019".

Все желающие начали приносить цветы со вчерашнего вечера.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Также мы сообщали, что украинка, которая летела этим рейсом, находится в тяжелом состоянии.