Вчера, 6 мая, Порошенко произвел очередную кадровую рокировку – теперь уже в командовании ВСУ Операции Объединенных Сил.

Вместо генерала Сергея Наева командующим ООС назначен 53-летний генерал-лейтенант Александр Сырский.

Несмотря на то, что назначение нового командующего ООС официально названо "ротационным", "Страна" выяснила, что за этой рокировкой стоят другие причины.

Биография и боевые заслуги Сырского

"Страна" уже рассказывала, что известно о Сырском из открытых источников.

До высокого назначения он занимал должность начальника штаба ООС, в феврале 2015 года, еще будучи генерал-майором, Александр Сырский, во главе сформированной им группы "Барс", прикрывал выход ВСУ из Дебальцево. О результатах этой операции и его роли, есть крайне противоречивые отзывы со стороны бойцов украинской армии.

До войны на востоке Сырский был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. А до этого командовал 72 механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви – на этой должности и дослужился до первого генеральского звания.

Генерал-лейтенант Александр Сырский женат на сотруднице Государственной фискальной службы Тамаре Харченко. Жена генерала работает в ГФСУ главным инспектором. У супружеской пары есть взрослый сын – Александр Александрович Сырский.

Также в 2018 году у них родился еще один ребенок (в декларации Харченко указана помощь на новорожденного).

О службе Александра Сырского в должности первого заместителя и начальника штаба ООК ВСУ есть негативное упоминание в публикации газеты "2000" от 2010 года.

В материале приводится негативное свидетельство о генерал-майоре Александре Сырском некоего офицера Владимира Морского (не исключено, что это псевдоним – Прим.Авт.), служившего в Объединенном оперативном командовании ВС Украины.

"..первый заместитель и одновременно начальник штаба ООС генерал Александр Сырский так тесно связан родственными корнями с сопредельным государством, что социальная сеть "Мой мир" на его рабочем месте на протяжении трудового дня никогда не выключается. Надеемся, что с ее помощью он общается только с дамами сердца, завалившими виртуальными подарками новоиспеченного генерала. Это не выдумано, т. к. знакомый офицер, занимающийся интернет-обеспечением военного ведомства (и, естественно, контролем безопасности за его использованием), просто не мог сдержать эмоций, когда в беседе со мной поделился впечатлениями от частного общения по интернету генерала Сырского" - пишет автор публикации в газете "2000".

"Человек Муженко"

Сослуживцы генерал-лейтенанта Александра Сырского отзываются о нем как о "человеке Муженко".

"Сырский это генерал старой школы, еще советской. По большому счету, он больше умеет считать и писать различные инструкции и распоряжения. Но это не полевой командир. Назначив Сырского, Порошенко по сути отдал ООС в руки "старой" генеральской команды, в пику "новым командирам" из поколения молодых комбригов, которые сделали карьеру в АТО. И таким образом, обеспечил себе поддержку в Минобороны и Генштабе.

Сырский – это полностью человек Муженко. Многие молодые комбриги негативно относятся к Порошенко, помня то, как войска кинули под раздачу в 2014 году. Наев последние месяцы ощутимо дрейфовал в своих действиях от Муженко и его команды в сторону молодых комбригов. При Наеве мнение "молодых комбригов" весило при обсуждении операций ООС во много раз больше, чем "великие" стратегические планы генералов из Генштаба и Минобороны. А последней каплей недоверия пока еще действующего президента стал провал избирательной компании в войсках", - рассказал источник "Страны" в штабе ООС.

Впрочем, также сослуживцы Сырского в ВСУ отзываются о генерале, как о храбром командире. "Под Дебальцево в 2015 году Сырский руководил своей тактической группой непосредственно на передовой и в тылу не прятался. Но по большому счету само отступление превратилось в хаос и паническое бегство. И Сырский со своей группой спасти положение не мог", - признается участник боевых действий в Дебальцево, заместитель командира бригады В.