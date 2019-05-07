Высший антикоррупционный суд намерен начать роботу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Украинские новости.

"Есть 2 ориентировочные даты - август и сентябрь", - сообщил он. Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя. Павлишин еще не определился, будет ли баллотироваться на эти должности.

Напомним, что первое собрание судей Антикоррупционного суда началось во вторник. На заседание явились все 38 судей Антикоррупционного суда. На должность главы Антикоррупционного суда претендуют 3 кандидата. Однако, главу Высшего антикоррупционного суда Украины не смогли избрать с двух попыток.

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