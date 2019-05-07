В Киеве компания из трех пятиклассников поцарапала около 10 автомобилей, припаркованных рядом с ЖК "Новомостицко-Замковецкий" на улице Сергея Данченко. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Подростки по пути из школы решили развлечься и поцарапали около десяти автомобилей. При этом у каждой машины испорчен 1-2 элемента кузова, а покраска одного обходится около 100 долларов.

Обращались ли владельцы автомобилей в полицию и привлечены ли родители школьников к ответственности - не уточняется.

Скриншот, фото: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, под Киевом подросток угнал машину родителей и сбил насмерть двух девушек.

Также мы писали, что в Днепре пьяная компания напала на инкассаторов и разбила им машину.