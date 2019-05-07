Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что круг иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство в России без разрешения на временное проживание, будет расширен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается вида на жительство, мы расширяем круг лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание. Речь идет о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики, их родственников по прямой линии", - сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что вид на жительство смогут получить родившееся в России дети, которых усыновили иностранцы и высококвалифицированные специалисты.

Ранее "Страна" отмечала, что в Польше вид на жительство получили уже тысячи украинцев, и их численность скоро сравняется с населением Белой Церкви.

Еще мы писали, что паспорта России жителям Донбасса будут выдавать даже без предоставления вида на жительство.