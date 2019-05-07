Пострадавшая в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево украинка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Интерфакс-Украина.

"Среди пострадавших – гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифосовского. Состояние – тяжелое", - сказал он.

Как сообщало ТСН, речь идет о Татьяне Белик. Татьяна сидела в двенадцатом ряду фактически в середине самолета. Те, кто были рядом и дальше - в списке погибших. Татьяна выжила действительно чудом, возможно потому, что ее кресло было возле прохода и она успела в последний момент покинуть самолет.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.



Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.