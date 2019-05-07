Государственное агентство Украины по вопросам кино будет сотрудничать с компанией "Студия Квартал 95" только в том случае, если будут исключены любые конфликты интересов из-за избрания ее худрука Владимира Зеленского президентом. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, глава агентства Филипп Ильенко заявил, что Зеленскому "необходимо предпринять какие-то шаги согласно действующему законодательству". По его данным, у ведомства на данный момент нет действующих контрактов на финансирование проектов со "Студией Квартал 95".

"Я не знаю, будут ли они что-то подавать на новый конкурсный отбор. Пока никто ничего еще не подавал, поживем, увидим. Но, в любом случае, должны быть устранены какие либо конфликты интересов согласно действующему законодательству", - сказал Филипп Ильенко.

По мнению Ильенко, вопрос бизнес президента важен всегда - не только в случае с Зеленским, а и в ситуации с действующим президентом. "Вопрос выходит за рамки исключительно того, будет ли "95-й квартал" подаваться куда-то или не будет", - сказал глава Госкино.

Напомним, Владимир Зеленский на время своего президентства вышел из бизнес-структур, но после завершения каденции у него будет возможность вернуть свою долю.

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