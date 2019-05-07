Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к G7 и ЕС с призывом ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ украинским гражданам в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областях. Об этом он написал в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда".

"И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал Климкин.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

Ранее Зеленский заявил, что его команда готовит ответ Украины на паспортный указ Путина для Донбасса.