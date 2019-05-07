Силовики проводят обыск в доме у авторитетного журналиста, президента Академии украинской прессы, члена НСЖУ Валерия Иванова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Союза Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает обыски в семье нашего авторитетного коллеги, президента Академии украинской прессы, члена НСЖУ Валерия Иванова! Чтобы отомстить сыну Денису, который сейчас находится за границей, сомнительная публика в погонах выбрала жертвами его родителей Валерия и Татьяну Ивановых. Призываем руководство МВД и Нацполиции ответственно отнестись к аргументированным возражениям, которые уже предоставлял наш коллега и его адвокат. И требуем прекратить своевольный давление на человека с достойной репутацией", - сказано в сообщения.

По словам Иванова, его обвиняют в том, что он в составе преступной организации собирал личные данные о людях и шантажировал их, чтобы получить выкуп. Сам журналист свое участие в подобных схемах отрицает.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, за четыре месяца в Украине 23 раза нападали на журналистов.

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