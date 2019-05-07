В Генпрокуратуре подтвердили данные о том, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника вызвали на допрос. Он назначен на пятницу, 10 мая.

"В пятницу на 10 часов вызывается на допрос в Генпрокуратуру", - сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 7 мая.

Глава НАБУ вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им должностных полномочий - возможном вмешательстве в выборы президента США.

В конце марта Государственное бюро расследований (ГБР) начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве директора НАБУ Сытника в выборы президента США.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано недавно. Мы только начинаем следственные действия в этом уголовном производстве", - сообщил тогда директор ГБР Роман Труба.

15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Манафорта из кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

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