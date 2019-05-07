Украину на 72-м Каннском международном кинофестивале будут представлять два фильма в конкурсных программах фестиваля и Национальный павильон на кинорынке Marché du Film. Об этом передает Укринформ.

Фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева покажут в конкурсной программе "Особый взгляд". Картина Декеля Беренсона "Анна", созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, отобрана в конкурсную программу короткометражных фильмов.

Как сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на посвященной 72-му Каннскому кинофестивалю пресс-конференции, представление украинских фильмов на кинофестивале обойдется в 1 млн 400 тысяч грн.

Ильенко отметил, что сейчас основным финансовым спонсором является государство в лице Госагентства по вопросам кино. Госагентство финансирует павильон через исполнителя - кинофестиваль "Молодость". Еще часть профинансировало посольство Украины во Франции. Глава Госагентства напомнил, что в прошлом году участие в Каннском кинофестивале обошлось в 760 тыс. грн, а само финансирование было за частные средства.

В фильме "Домой" рассказывается история крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей после аннексии Крыма уезжают в Киев. Однако его старший сын Назим погибает в Песках, и Мустафа отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, забрать тело старшего и похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям."Домой" - один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который провело Министерство культуры в 2018 году.

Главные роли в фильме исполнили актер и режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев и непрофессиональный актер Ремзи Билялов. Продюсером картины стал Владимир Яценко (продюсер фильма "Дикое поле"). Фильм снимался в Киеве, Киевской, Николаевской областях, на Арабатской стрелке. Диалоги в фильме звучат на крымскотатарском, украинском и русском языках.

Короткометражный игровой фильм "Анна" рассказывает историю матери-одиночки среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен. Она отправляется на вечеринку с американцами, чтобы найти свою любовь. По инициативе израильского режиссера картины Декеля Беренсона, фильм полностью создавался в Украине, на украинском языке и украинской съемочной командой: от производства до постпродакшна.

Авторы фильма: режиссер и сценарист Декель Беренсон, оператор-постановщик Владимир Иванов, художник-постановщик Кара Балеян и режиссер монтажа Егор Трояновский. Главные роли исполнили украинские актеры Светлана Барандич, Анастасия Вязовская, Лина Чорнодуб и американский актер Эрик Р. Гилиет. "Анна" - третий фильм Декеля Беренсона. Он родился в Израиле, сейчас живет в Великобритании.

В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Откроет кинофестиваль фильм Джима Джармуша о зомби "Мертвые не умирают". Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри кинофестиваля.

Напомним, что Золотую Пальмовую ветвь в Каннах в пршлом году получил фильм "Магазинные воришки".

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