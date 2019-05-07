Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан отметил уверенную победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Зеленского, Хан пригласил будущего президента осуществить свой первый визит в Брюссель.

Ранее на встрече Зеленский назвал Хану приоритетные направления своей политики. Это, в частности, победа над коррупцией, демонополизация в энергетике и деолигархизация в СМИ.

В свою очередь еврокомиссар предложил Зеленскому помощь в газовых переговорах с Россией.

Также отметим, что Хан сегодня провел встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным. С премьером еврокомиссар обсуждал "Северный поток-2", реформы в Украине и евроинтеграцию.