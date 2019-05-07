Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в ООС, разоблачили на взятке командира сводной роты одной из бригад, дислоцированных в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ во вторник, 7 мая.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что командир требовал 5,5 тысяч гривен от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество. Правоохранители задержали злоумышленника на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды", – говорится в опубликованном сообщении.

Военному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно, причастных к противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

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