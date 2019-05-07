В Сумах 22-летний местный житель в девятый раз за год попался на пьяном вождении, его авто отправили на штрафплощадку. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сумской области на странице в Facebook.

Поймали пьяного водителя на улице Линейной - за нарушение ПДД. Инспекторы остановили автомобиль Mazda, обнаружив на водительском месте 22-летнего водителя. Без прав, так как их его лишили за пьяную езду раньше. В момент остановки авто парень снова имел признаки наркотического опьянения.

"Проверив водителя по имеющимся базами данных, инспекторы выяснили, что у него достаточно "богатая" история. За 2018 год на водителя патрульные составили 8 административных материалов по ст. 130 (ч. 1 ст. 130 - 3, ч. 2 ст. 130 - 4, ч. 3 ст. 130 - 1) и 4 - за управление лицом, являющимся лишенным права управления транспортными средствами. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения", - сообщает пресс-служба полиции.

Инспекторы составили на руководителя административные материалы по ч. 4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления) КоАП и ч. 3 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Сумської області

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