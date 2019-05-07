Во вторник, 7 мая, собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогло с первой и второй попыток избрать главу новосозданного судебного учреждения. В заседании объявлен перерыв.

По итогам первого голосования Маркиян Галабала набрал 9 голосов, Елена Танасевич - 15, Олег Павлишин - 14. Собрание судей провело повторное голосование, в бюллетень были включены набравшие большинство голосов "в первом туре" Танасевич и Павлишина.

Во "втором туре" судья Апелляционной палаты Олег Павлишин получил 15 голосов, судья первой инстанции Елена Танасевич - 16 голосов, всего судей 38. Таким образом никто из них не получил большинства голосов, необходимых для назначения главы Высшего антикоррупционного суда Украины (20).

И.о. главы суда Павлишин пояснил журналистам, что во время перерыва будут проведены консультации. "Судьи настроены на выборы", - сказал он. По его словам, необходимо, чтобы кандидат набрал минимум 20 голосов судей.

Поскольку процедурно не предусмотрен иной вариант, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждения и голосования будет повторена сначала. В настоящее время объявлен перерыв до 15:00. Олег Павлишин также сообщил, что собрание судей должно определиться и с датой начала работы суда. "Есть две даты - август и сентябрь", - добавил он.

Как сообщала "Страна", опубликован полный список фамилий и рейтинги антикоррупционных судей, которые победили в конкурсе.

Отметим, что суд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента.