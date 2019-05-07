Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ приоритетными в своей политике. Об этом рассказали в пресс-службе Владимира Зеленского, передает "Интерфакс-Украина".

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - цитирует слова Зеленского на встрече с Ханом его пресс-служба.

Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле. В свою очередь, еврокомиссар Хан на встрече с Зеленским предложил свою помощь в газовых переговорах с Россией.

"Еврокомиссар Хан предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности - в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года", - добавила пресс-служба Зеленского.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с главой УГКЦ Шевчуком и поговорил о заробитчанах.

Еще мы со ссылкой на слова Луценко писали, что Зеленский может распустить Верховную Раду и после 28 мая.