Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении возможного превышения полномочий спикером Верховной Рады Андреем Парубием будет касаться его пребывания в одном из самых дорогих отелей Катара во время служебной поездки. Об этом сообщает "The Newsroom" в Теlegram.

Обращение о проверке спикера было сделано еще в феврале, но производство по делу было открыто в середине апреля "во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 2 апреля". Председателя Верховной Рады проверят по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 210 УК Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе).

Видео: Facebook/ Александр Дубинский

Напомним, в начале апреля Андрей Парубий был замечен в Катаре, в одном из самых престижных и дорогих отелей страны. Неделя отдыха в нем (7 ночей) стоит 71 300 гривен.

После этого у Парубия рассказали, что он в Катаре участвовал в Ассамблее Межпарламентского Союза, а купался в перерывах.