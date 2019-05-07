В Австралии девушка разбила яйцо о голову премьер-министра Скотта Моррисона во время политического мероприятия в штате Новый Южный Уэльс. После инцидента 24-летняя девушка была задержана полицией, передает ABC.net.au.

Позже она заявила, что ее "действия говорят сами за себя".

Женщина рассказала, что она протестовала против миграционной политики Австралии.

Полиция Нового Южного Уэльса позже сообщила, что протестующая была задержана и обвинена в обычном нападении и хранении каннабиса после того, как полиция якобы обнаружила наркотик у нее во время обыска.

Речь идет, в частности, об австралийском центре для приема беженцев на острове Манус в Папуа - Новой Гвинее. Центр был закрыт в конце 2017 года. Многие мигранты отказались его покинуть, после чего их стали выселять с применением силы.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Майдане в Белграде митингующие забросали полицию яйцами.

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