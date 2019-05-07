Визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин отменили "из-за напряженного графика". Об этом сообщили "Интерфаксу-Украина" в посольстве США в Германии.

Представитель пресс-службы посольства процитировал ответ пресс-секретаря Госдепа США на вопрос, почему Помпео отменил поездку в Берлин. Она планировалась на 7 мая. "К сожалению, нам пришлось перенести встречи в Берлине из-за неотложных дел. Мы надеемся назначить новые даты для этой важной серии встреч. Госсекретарь будет рад в скором времени посетить Берлин", - отметил представитель посольства.

Как сообщала "Страна", Помпео ехал в Германию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Донбассе. Также планировалось обсуждение двухсторонних тем. У Помпео были запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Ранее в НАТО назвали "шагом назад" отказ Германии от американских истребителей Ф-35. В министерстве обороны Германии решили отказаться от этих боевых самолетов. В качестве альтернативы называются европейские Eurofighters.

Напомним, что также в апреле госсекретарь Помпео заявил о провальных попытках властей США отговорить Германию и другие государства Европы отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток-2".