Сегодня, 7 мая, мир узнает первого финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019. И произойдет это после матча на "Энфилде", где английский Ливерпуль примет испанскую Барселону.

В Украине ответный полуфинал покажет в прямом эфире канал Футбол 1. Начало трансляции из Англии в 21.50 по киевскому времени.

И хотя букмекеры отдают предпочтение в этой встрече парням Юргена Клоппа, в финал с 99,9% вероятностью пройдет Барса. Ведь в первом матче Месси и Ко обыграли мерсисайдцев со счетом 3:0. А сам Лео отметился тогда дублем и фантастическим голом со штрафного.

Отыграть три мяча у нынешней Барселоны очень сложно, что хорошо понимает коуч Ливерпуля. "Но если вылетать из турнира, то нужно это сделать красиво", - заявил перед матчем Юрген Клопп.

В любом случае футбол и логика находятся в разных Вселенных, так что сегодня на поле может произойти все что угодно. Вплоть и до чудесного камбэка Ливерпуля.

Напомним, "Страна" сообщала, что 7 мая ФФУ огласила список легионеров, которых вызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Также мы рассказывали, что в УЕФА решили не наказывать сборную Украины за натурализацию Мораеса.