Порошенко признался, что за 5 лет не успел завершить судебную реформу
Президент Украины Петр Порошенко признал, что он за свой срок не успел завершить судебную реформу. Об этом он сказал во время церемонии утверждения новых членов Верховного Суда, передает пресс-служба главы государства.
По словам Порошенко, его каденции на посту не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу, однако уже сформированы Верховный и Высший антикоррупционные суды, в новые апелляционные суды переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание.
"Сейчас, к сожалению, меньше всего реформа затронула суды первой инстанции. Граждане ощущают и нехватку кадров в судах. И, к сожалению, далеко не все судьи берут как образец своей работы Верховный суд", - сказал Петр Порошенко.
По словам президента, через год должны быть завершены конкурсы в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершены квалификационное оценивание судей первой инстанции и отбор новых судей первой и второй инстанций. Порошенко выразил надежду, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины.
"Разве мы не помним, когда не месяцами, а годами ждали политического решения относительно назначения или увольнения, оказывая мощную политическую окраску. Очень доволен, что эти времена в прошлом", - сказал Петр Порошенко.
Напомним, из-за утверждения новых членов Верховного Суда Порошенко 7 мая не явился на допрос в ГПУ.
Также мы писали, что в Высший антикоррупционный суд по конкурсу прошли 27 судей.