Президент Украины Петр Порошенко признал, что он за свой срок не успел завершить судебную реформу. Об этом он сказал во время церемонии утверждения новых членов Верховного Суда, передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, его каденции на посту не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу, однако уже сформированы Верховный и Высший антикоррупционные суды, в новые апелляционные суды переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание.

"Сейчас, к сожалению, меньше всего реформа затронула суды первой инстанции. Граждане ощущают и нехватку кадров в судах. И, к сожалению, далеко не все судьи берут как образец своей работы Верховный суд", - сказал Петр Порошенко.

По словам президента, через год должны быть завершены конкурсы в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершены квалификационное оценивание судей первой инстанции и отбор новых судей первой и второй инстанций. Порошенко выразил надежду, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины.

"Разве мы не помним, когда не месяцами, а годами ждали политического решения относительно назначения или увольнения, оказывая мощную политическую окраску. Очень доволен, что эти времена в прошлом", - сказал Петр Порошенко.

Напомним, из-за утверждения новых членов Верховного Суда Порошенко 7 мая не явился на допрос в ГПУ.

Также мы писали, что в Высший антикоррупционный суд по конкурсу прошли 27 судей.