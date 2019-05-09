Сегодня в Берлине также праздновали 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

В основном отмечали люди, которые специально сюда приехали в этот день из разных стран бывшего Союза.

Корреспондент "Страны" подготовил фоторепортаж о Дне Победы в столице Германии.

Уже с 10 утра по местному времени (11 по Киеву) в центр города, к району Бундестага и Бранденбургских ворот, со всех сторон начали сходиться люди.

На улицах города заметили и "отряд из прошлого". С бойцами Красной Армии с удовольствием фотографировались туристы.

Участие в празднике принимали и местные жители. Так, жительница Берлина Корнелия рассказала "Стране", что поддерживает праздник, так как считает его днем освобождения Германии от нацистов.

Первая часть сегодняшних торжеств была организована у мемориала погибших воинов-освободителей в Тиргартене.

Туда же сходились и многие туристы. Например, группа из Китая просила разрешение сфотографироваться с копией знамя Победы. Туристы то и дело произносили: "товариси, товариси", копируя воинское приветствие.

У памятника советским бойцам возлагали цветы не только туристы, но и официальные представители других государств: от посольства Украины, Польши, Италии, Франции, Молдовы, президента федеральной земли Бранденбург.

"В память освободителям", - говорится в надписи на еще одном венке:

А это венок от Республики Словакия:

Евгений Каминский ходит к мемориалу Тиргартен каждый год. После развала СССР он остался жить в Берлине. Воин-афганец отмечает, что немецкие жители к торжествам 9 мая относятся с уважением.





"Никто не возбраняет проводить ни митинги, ни встречи", - отметил воин-афганец. По словам Каминского, торжества 9 мая проводятся не только в Берлине, но и во многих других немецких городах. Среди них: Гамбург, Ганновер, Мюнхен. В Торгау также организуют мероприятия в честь встречи сил союзников на Эльбе. А у берлинского мемориала Тиргартен ежегодно 2 мая отмечается День десантника.

9 мая цветы к мемориалу советских воинов возложили цветы и школьники.

Колонная берлинского "Бессмертного полка" начала формироваться около 11 по местному времени. Марш назначили на 12.00.

Участники "Бессмертного полка" в Берлине приезжали из самых разных городов и стран. Многие - целыми семьями. Например, как туристы из Казахстана.

Еще одна семья из Казахстана на акции "Бессмертный полк" в Берлине.

А это турист из Киргизии:

Выстроившийся "Бессмертный полк" развернул в Берлине гигантскую копия знамя Победы.





Около 12.00 по Берлину колонна двинулась от Бранденбургских ворот, находящихся недалеко от Бундестага, к мемориалу Тиргартен.

Участники пели песни военных лет, такие как "День Победы" и "Катюша". Многие фотографировались на фоне многолюдного марша:

Также корреспондент "Страны" заметил много туристов из Украины и России. Это супружеская пара:

Также мы рассказывали о том, как в Украине прошел День Победы и выделили несколько ключевых отличий этого 9 мая от предыдущих.