Сегодня в Берлине также праздновали 74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.
В основном отмечали люди, которые специально сюда приехали в этот день из разных стран бывшего Союза.
Корреспондент "Страны" подготовил фоторепортаж о Дне Победы в столице Германии.
Уже с 10 утра по местному времени (11 по Киеву) в центр города, к району Бундестага и Бранденбургских ворот, со всех сторон начали сходиться люди.
На улицах города заметили и "отряд из прошлого". С бойцами Красной Армии с удовольствием фотографировались туристы.
Участие в празднике принимали и местные жители. Так, жительница Берлина Корнелия рассказала "Стране", что поддерживает праздник, так как считает его днем освобождения Германии от нацистов.
Первая часть сегодняшних торжеств была организована у мемориала погибших воинов-освободителей в Тиргартене.
Туда же сходились и многие туристы. Например, группа из Китая просила разрешение сфотографироваться с копией знамя Победы. Туристы то и дело произносили: "товариси, товариси", копируя воинское приветствие.
У памятника советским бойцам возлагали цветы не только туристы, но и официальные представители других государств: от посольства Украины, Польши, Италии, Франции, Молдовы, президента федеральной земли Бранденбург.
"В память освободителям", - говорится в надписи на еще одном венке:
А это венок от Республики Словакия:
Евгений Каминский ходит к мемориалу Тиргартен каждый год. После развала СССР он остался жить в Берлине. Воин-афганец отмечает, что немецкие жители к торжествам 9 мая относятся с уважением.
"Никто не возбраняет проводить ни митинги, ни встречи", - отметил воин-афганец. По словам Каминского, торжества 9 мая проводятся не только в Берлине, но и во многих других немецких городах. Среди них: Гамбург, Ганновер, Мюнхен. В Торгау также организуют мероприятия в честь встречи сил союзников на Эльбе. А у берлинского мемориала Тиргартен ежегодно 2 мая отмечается День десантника.
9 мая цветы к мемориалу советских воинов возложили цветы и школьники.
Колонная берлинского "Бессмертного полка" начала формироваться около 11 по местному времени. Марш назначили на 12.00.
Участники "Бессмертного полка" в Берлине приезжали из самых разных городов и стран. Многие - целыми семьями. Например, как туристы из Казахстана.
Еще одна семья из Казахстана на акции "Бессмертный полк" в Берлине.
А это турист из Киргизии:
Выстроившийся "Бессмертный полк" развернул в Берлине гигантскую копия знамя Победы.
Около 12.00 по Берлину колонна двинулась от Бранденбургских ворот, находящихся недалеко от Бундестага, к мемориалу Тиргартен.
Участники пели песни военных лет, такие как "День Победы" и "Катюша". Многие фотографировались на фоне многолюдного марша:
Также корреспондент "Страны" заметил много туристов из Украины и России. Это супружеская пара:
Также мы рассказывали о том, как в Украине прошел День Победы и выделили несколько ключевых отличий этого 9 мая от предыдущих.