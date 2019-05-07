Вызов президента Украины Петра Порошенко для проведения дополнительного допроса в качестве свидетеля в рамках проведения следственных действий по "майдановским делам" был направлен действующему президенту две недели назад. Порошенко или его представители не связались с прокуратурой для согласования времени и места допроса. Следственное действие было назначено на вторник, 7 мая, однако Петр Порошенко не явился на него.

Об этом "Стране" заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, комментируя неявку гаранта Конституции по повестке.

По его словам, невзирая на соответствующее уведомление Порошенко, ни он сам, ни кто-либо из его администрации не посчитали необходимым связаться со следователем в уголовном производстве, а также согласовать графики встречи. "Никто не уведомлял, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса", - пояснил Горбатюк.

Он сообщил, что Порошенко вызывался в ГПУ на 7 мая для проведения двух действий. "Первое - чтобы у следователя была возможность задать вновь возникшие вопросы по отдельным обстоятельствам событий, связанных с инцидентами 18-22 февраля 2014 года. Его статус в деле - свидетель, оснований для переквалификации в подозреваемого или потерпевшего следователь, на данный момент, не усматривает.

"Там общие показания, каких-либо сенсаций там нет, - сказал Горбатюк. - А во-вторых, требуется (де-юре - прим. ред.) завершить допрос Петра Алексеевича, который осуществлялся под видеозапись в ноябре 2016 года, где он не подписал протокол". Начальник Управления спецрасследований ГПУ уточнил, что за два с половиной года после проведения первого допроса Порошенко в рамках расследования "дела Майдана", президент так и не поставил свой автограф под этим протоколом. "Мы регулярно напоминали и напоминаем о необходимости этого всеми доступными способами", - уточнил прокурор.

Горбатюк добавил, что двухлетняя проволочка с подписанием протокола допроса со стороны Порошенко вызывает у него определенное недоумение. "С одной стороны, президент выражает недовольство тем, как продвигаются "майдановские дела", а с другой - сам стопорит его своим безучастием. Этот протокол можно было сто раз подписать", - сказал главный руководитель управления спецрасследований. Он утверждает, что с учетом текущей неявки Порошенко в планах подчиненных Горбатюка - повторный вызов президента в Генпрокуратуру.

"Будем дальше вызывать, пока не реализуем наши процессуальные полномочия. Если последует повторная неявка - обратимся в суд с ходатайством о наложении штрафа. Пока у него есть статус президента, применить привод в отношении него невозможно", - резюмировал Горбатюк.

Как сообщала "Страна", Святошинский райсуд Киева "без объяснения причин" отказали в допросе двух участников документального фильма "Украина. Скрытая правда" Кобы Hергадзе и Александра Ревазишвили, а также еще двух граждан Грузии - Георгия Бежиташвили и Цезари Баджаладзе. Эти мужчины утверждают, что выступали очевидцами трагических событий 20 февраля 2014 года и знают, кто организовал расстрелы сотрудников правоохранительных органов и активистов протеста из зданий гостиницы "Украина" и консерватории.

Напомним, что в ГПУ обвинили СБУ и МВД в помехах расследованиям дел Евромайдана.