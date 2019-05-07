В среду, 8 мая, в Украине потеплеет, снег, который сегодня выпал на Прикарпатье, скоро растает. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Тelegram-канале.

"Поздний весенний снег, как и ранний зимний, к счастью, долго не лежит... Произошло перемещение, залив, холодной арктической воздушной массы с севера и одновременно ее встреча с влажным дождливым циклоном с юга.

То есть, сильные дожди циклона с юга вошли в холодный воздух и в результате воздействия низкой температуры превратились в снег", - пояснила Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра, 8 мая, в западных областях Украины, включая Карпаты, потеплеет, осадки прекратятся. Местами небольшие осадки возможны, но слабые и непродолжительные. Температура воздуха в западных областях 8 мая днем - ​​до +11...+14 градусов, ночью возможны заморозки 0...-3 градуса.

"На севере и в большинстве центральных областей Украины, наоборот, ощутимо похолодает. В течение дня ожидается +9...+12 градусов. Разве что Днепр и его районы еще останутся в тепле, до +16...+20 градусов. В северных областях: Житомирской, Киевской, Черниговской - завтра будет без осадков, в Сумской - грозовые дожди. В центральных областях - местами дожди, в Днепропетровской погремят грозы", - написала Диденко.

По ее словам, на севере и в центре страны возможен сильный ветер. В южной ее части дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. Температура +10...+15 градусов в Одесской области и Крыму, в Николаевской и Херсонской +12...+17 градусов, в Запорожской области до +20...+23 градусов.

"Восток Украины завтра получит свое порцию дождей - туда собрался атмосферный фронт. 8 мая в восточных областях пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха достигнет в течение дня +19...+24 градусов", - написала Диденко.

По ее словам, 8 мая, в День памяти и примирения, в столице похолодает, днем ​​температура воздуха не превысит +12 градусов. Завтра утром влажные облака могут еще закрывать киевское небо, но все же день обещает пройти без осадков.

"У нас, у украинцев, как всегда, все интересно и на любой вкус. Абсолютная метеорологическая демократия", - подытожила синоптик.

Скриншот, карта: t.me/PohodaNatalka

Напомним, сегодня, 7 мая, по стране пронесутся весенние грозы.

Также мы писали, что в Карпатах выпал первый весенний снег.