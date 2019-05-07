Канал "Интер" готовит большую концертную программу ко Дню Победы. В преддверии праздника руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная рассказала нам об эфире 9 мая и о проектах канала, связанных с памятной датой.

В большом праздничном концерте "Победа. Одна на всех", прозвучат известные военные песни и современные произведения о войне. Популярный украинский артист Андрей Кравчук рассказал, какую именно композицию он исполнит в этом концерте, и поделился личными переживаниями и эмоциями, которые вызывают у них строки военных песен. Об этом "Стране" рассказали в пресс-службе канала.

Андрей Кравчук на "Интере", фото: inter.ua

"Я исполню знаменитую песню военных лет "В землянке" (музыка Константина Листова, стихи Алексея Суркова - Прим.Ред.). Это одна из моих самых любимых композиций, поэтому я благодарен за возможность исполнить любовную лирику на военную тематику и старался максимально раскрыть тему. При подготовке мы долго писали вокал, искали особенные интонации. Я ведь не академический певец, поэтому первая блюзовая версия "В землянке" была забракована продюсером, пришлось все переписывать. В моем номере - оркестровая аранжировка. Обычно я много двигаюсь по сцене, но здесь было решено максимально пластику выразить во взгляде. Глазами рассказать историю. Результатом я очень доволен", - рассказал Андрей Кравчук.

- В вашей жизни наверняка есть свои военные истории. Какое отношение в вашей семье ко Дню Победы?

- В моей семье отношение к ветеранам всегда было очень уважительное. В Великой Отечественной воевал мой дедушка Сергей Владимирович. Он прошёл войну с 41-го по 45-й год, дошел до самого Берлина. Он был кочегаром на паровозе. Безумно тяжелая работа! Я, к сожалению, его никогда не видел: он достаточно рано умер. Но память о нем - всегда в моем сердце.

Кроме того, сестра моей бабушки в войну была медсестрой в партизанском отряде на Черниговщине. Она очень часто приезжала в Киев на встречи ветеранов, иногда брала и меня с собой. И это было так трогательно! Важно осознавать, что вся наша жизнь будет весить меньше, чем их судьбы. Я, конечно, человек современный, я патриот Украины. Я считаю, что уважительно нужно относиться к любым ветеранам. Это - поколение, которое я не имею права оценивать вообще. Мы можем только просто любить, уважать и преклоняться.

Ранее "Страна" сообщала, что в концерте ко Дню Победы на Интере Олег Карамазов споет о матче смерти в Киеве.