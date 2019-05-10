Популярные сервисы доставки еды Pizza33 и Sushi33 расширяются и завоевывают новые территории. Уже в ближайшее время наслаждаться свежими и аппетитными блюдами от шеф-поваров смогут не только жители столицы, но и Киевской области

Хорошие новости для любителей вкусно покушать. 2 мая компания Доставка33 расширяет диапазон развозки заказов по Киевской области. Услуга доставки еды от популярных брендов Pizza33 и Sushi33 станет доступна жителям таким городов, как Ирпень, Буча, Ворзель и Гостомель.

Как оформить заказ

Сделать это можно по телефонам, а также непосредственно через формы заявки, указанным на сайтах компаний Pizza33 и Sushi33.

Ассортимент: что выбрать

На сайтах компаний представлен широкий выбор блюд и напитков на любой вкус. Все блюда готовятся из свежих и качественных продуктов.

Пицца от профессиональных пиццайоло и аппетитные кальцоне: разнообразие вкусовых предложений и большое количество вкуснейших ингредиентов.

Свежайшие роллы, которые опытные сушисты всегда готовят "из-под ножа".

Акционные предложения "Вместе дешевле", которые значительно выгоднее. Например, заказывая сеты с роллами, вы получаете не только скидку, но и напиток в подарок.

Горячие свежие супы.

Сочная салатная палитра.

Большой выбор горячих блюд.

Неповторимые десерты и многообразие напитков.

Доставка33 – это не только вкусно и быстро, но и шанс выиграть приз

В честь своего расширения компания проводит розыгрыш подарков. Для участия надо со 2 по 31 мая сделать заказ на сумму от 400 гривен. Итоги подведут 1 июня.

Главный приз розыгрыша: новенький смартфон Samsung Galaxy A20. Также в призовом фонде есть планшеты NomiUltra 4 10", мультиварки MIRTA и термокружки Maestro 350 мл.