В понедельник, 6 мая, новоизбранный Владимир Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом Шевчуком. Их встреча проходила в резиденции при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Мы разбирались, как новый президент будет строить отношения с церквями.

В ходе беседы Владимир Александрович и Святослав Шевчук обменялись поздравлениями, а также обсудили внутриукраинские вопросы. В частности, Зеленский поздравил священнослужителя с днем ​​рождения, а глава УГКЦ поздравил его с победой на выборах. Также они поговорили о проблеме эмиграции молодежи из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Владимир Зеленский поблагодарил за духовную поддержку со стороны УГКЦ всех украинцев в нынешнее непростое время. Кроме того, он отметил важность служения, которое Церковь осуществляет на неподконтрольном Донбассе и Крыму.

Во время встречи также речь шла о миссии Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в сохранении религиозного мира, общественной инициативе для построения европейской Украины. Отдельно была отмечена важность Всемирного конгресса украинцев и украинской диаспоры для поддержки Украины в мире, а также необходимость надлежащего ответа на вызовы гибридной войны.

Отдельным пунктом обсуждения также стала проблема массовой эмиграции молодежи из Украины и роль Церкви в обеспечении духовной опеки эмигрантов и поддержке их связи с Родиной. В завершение встречи Святослав Шевчук подарил Зеленскому книгу об истории УГКЦ и икону двенадцати крупнейших церковных праздников.

В пресс-службе Зеленского заявили, что основным приоритетом таких встреч новоизбранного президента с лидерами различных конфессий является объединение всех украинцев независимо от вероисповедания и взглядов. Важные моменты обсуждение которых - пути совместного преодоления конфликта на востоке Украины и установления мира и спокойствия.

Фото: ze2019.com

Как сообщала "Страна", главный раввин Украины пожелал Зеленскому идти по пути правды и сделать Украину процветающей.

Отметим, что команда Зеленского открестилась от митинга под Радой за инаугурацию 19 мая.