Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль в связи с массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Украины.

"В связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, (города Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот, Мазкерет Батия, Кирьят-Экрон, Иавнеи Гедера, Кирьят-Гат, Тель-Шева, региональные советы Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшкол, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафир, Лахиша, Бней Шимон, Беэр-Тувия, Мерхавим, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Иегуда, Гезер), которые начались 04.05.2019 г., рекомендуется гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в предупреждении.

МИД также рекомендует, в случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, во время включения сигнала воздушной тревоги воспользоваться бомбоубежищами.

Как сообщалось, в начале мая Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами.