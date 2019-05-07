Прокуратура начала расследовать госизмену посла Шевченко, который продал землю в Крыму по российским законам. Документ
Прокуратура Киевской области начала расследовать возможную государственную измену посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, который продал свою землю в Крыму по российским законам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
"На основании выигранного нами судебного процесса и под давлением СМИ, прокуратура начала расследование в отношении Посла Украины в Канаде Шевченко", - написал Портнов.
По его словам, расследование ведется по статье 111 УК Украины, предусматривающей государственную измену. Портнов отметил, что Шевченко продал в Крыму свою землю по российским законам на российском нотариальном бланке, за российские рубли, в российском кадастре и платежами в российский бюджет. В договоре Шевченко указал адрес своей земли - Российская Федерация, Республика Крым.
Скриншоты: t.me/PortnovUA
Напомним, ранее Портнов опубликовал доказательства, как посол Украины в Канаде Шевченко продал землю в Крыму по российским законам.
Также мы писали, что НАБУ открыло дело из-за продажи земли в Крыму послом Украины в Канаде.