Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство относительно подстрекательства агентами НАБУ лиц к получению неправомерной выгоды. Об этом сообщает Судебный репортер.

Подозрение по делу было сообщено агентам НАБУ Екатерине Сикорской и Сергею Боярскому, а также руководителю подразделения НАБУ Александру Карееву. Их подозревали в подстрекательстве к подкупу, в частности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Расследование проводилось сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП.

Напомним, 26 июля 2018 года досудебное расследование было остановлено в связи с потребностью международной правовой помощи. Прокурор пояснил, что необходимо проверить, представлял ли Боярский инвестиционную компанию с Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company при общении с Пимаховой.

В ГПУ заявляли, что руководитель подразделения НАБУ Александр Кареев в сговоре с агентами Боярским и Сикорской с целью разоблачения первого заместителя председателя Государственной миграционной службы создали условия для провокации и подстрекательства до получения им $30 тыс. взятки.

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