Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) выразили солидарность НСЖУ и высказали поддержку украинскому журналисту-расследователю Вадиму Комарову, который 4 мая стал жертвой нападения неизвестных и сейчас находится в коме.

Об этом передает официальный сайт IFJ.

Вадим Комаров, фото: Facebook

Международные журналистские организации призывают украинские власти обеспечить безопасную рабочую среду для журналистов и привлечь виновных к ответственности.

По данным полиции, на Комарова напали рано утром 4 мая, когда он шел по центру Черкасс. Его жестоко избили неизвестные и он был срочно госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Вадим Комаров часто писал по таким проблемам, как коррупция, растрата бюджетных средств или незаконное строительство. В 2016 году он пережил покушение, в него тогда стреляли.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко рассказал о состоянии журналиста.

"Вадим Комаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его работа раздражала многих в Черкассах, тех у кого есть власть и много денег. Мы призываем полицию должным образом расследовать это жестокое нападение на журналиста. Никому в Украине не должно быть позволено безнаказанно запугивать журналистов".

Генеральный секретарь IFJ Энтони Беллангер также решительно осудил это нападение на Вадима Комарова.

"Мы присоединяемся к нашим коллегам и решительно осуждаем это жестокое нападение. Выражаем солидарность с Вадимом и его семьей. Репортеры, расследующие коррупцию, необходимы для демократии, и важно, чтобы власти защищали их. Теперь виновные должны быть привлечены к ответственности, потому что безнаказанность способствует созданию атмосферы насилия в отношении журналистов".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ прокомментировали отставку Артеменко.