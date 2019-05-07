Водителю грузовика, который упал с обрыва вместе с группой белорусских туристов в реку Черный Черемош в с.Быстрец на Прикарпатье, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры в Ивано-Франковской области.

Правоохранители выяснили, что 47-летний житель Косовского района, управляя грузовиком ГАЗ-66, осуществлял перевозку 23 пассажиров. Все они являются гражданами Республики Беларусь. Во время подъема по горной дороге с почвенно-щебеночным покрытием водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся в реку Черный Черемош.

В результате ДТП погибли три человека: 23-летняя и 28-летняя женщины, а также 29-летний мужчина. Пять человек получили телесные повреждения в виде переломов, еще пятеро - в виде ушибов и ссадин.

Оказалось, что мужчина за рулем грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также со ссылкой на Нацполицию "Интерфакс" пишет о задержании руководителя общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", которая дала разрешение на перевозку белорусских туристов грузовиком, днем ранее упавшего с высокого обрыва в реку Черный Черемош в Карпатах. В его отношении начато досудебное расследование по ст.287 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Напомним, появились фото с места страшного ДТП на Прикарпатье, где погибли трое туристов из Беларуси и десять попали в больницу.

Также мы писали о том, как 6 мая на Прикарпатье грузовой автомобиль с туристами рухнул в реку.