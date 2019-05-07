Сегодня, 7 мая, Федерация футбола Украины (ФФУ) обнародовала список легионеров, которые получили вызов в национальную сборную для участия в отборочных матчах на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Список из 11 игроков был представлен в официальном Instagram ФФУ.

Фото: Instagram.com

Как видим, в заявке нет игрока питерского Зенита Ярослава Ракицкого, зато присутствует Андрей Ярмоленко (хавбек Вест Хэма - Прим.Ред.), который только-только начал работать на поле после тяжелой травмы.

Напомним, что второй сбор национальной команды Украины, в ходе подготовоки к Евро-2010 начнется 25 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Ярмоленко начал тренировки с мячом после травмы.

Также мы рассказывали, что в УЕФА решили не наказывать сборную Украины за натурализацию Мораеса.